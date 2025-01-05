Тренер Овечкина объяснил, что повлияло на результативность форварда в сезоне-2024/2025

Тренер Александра Овечкина по ОФП Павел Бурлаченко рассказал о факторах, которые повлияли на результативность российского хоккеиста в сезоне-2024/2025.

«Мы всегда меняем и упражнения, и количество повторений. При необходимости фокус упражнений смещаем с силовых на кардио, на координационные моменты. Это очень живой процесс, его описать какими-то стабильными схемами невозможно.

Повлияло ли то, что мы делаем, на такой прекрасный старт сезона в исполнении Александра? Да, наверное, повлияло. Но в то же время это могло и не повлиять. Его старт, его игра на льду — они, безусловно, зависят от его физических кондиций. Но вы поймите, что там ещё столько составляющих, которые влияют на него: от психологии до игры команды, которая в этом году, как все отмечают, стала гораздо лучше», — приводит слова Бурлаченко группа во «ВКонтакте» команды Александра Овечкина.

В нынешнем сезоне 39-летний Овечкин забросил 19 шайб в НХЛ.