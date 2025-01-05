СКА одержал 800-ю победу в КХЛ, обыграв «Витязь»
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Хоккейный клуб СКА одержал 800-ю победу в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), обыграв подмосковный «Витязь» (5:2).
Фонбет Чемпионат КХЛ
05 января 2025, воскресенье. 17:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
5 : 2
Витязь
Московская область
0:1 Готье (Рой, Макеев) – 00:24 (5x5) 0:2 Чехович (Бучельников, Стюарт) – 09:45 (5x5) 1:2 Бардаков (Демидов) – 13:13 (5x5) 2:2 Акользин (Григоренко, Хайруллин) – 21:16 (5x5) 3:2 Кузьмин (Толчинский, Короткий) – 31:26 (5x5) 4:2 Демидов (Плотников) – 32:50 (5x5) 5:2 Акользин – 46:49 (5x4)
Команда из Санкт-Петербурга уступала «Витязю» по ходу встречи 0:2, но смогла отыграться и в итоге победить с преимуществом в три шайбы.
СКА выступает в КХЛ с сезона-2008/2009. Дважды клуб завоевал Кубок Гагарина — в сезоне-2014/2015 и 2016/2017. В текущем чемпионате СКА занимает четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команда набрала 54 очка за 41 матч.
Система клуба включает в себя команды СКА (КХЛ), «СКА-1946» и «Академия СКА-Юниор» (Молодёжная хоккейная лига), «СКА-Нева» (Всероссийская хоккейная лига).
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