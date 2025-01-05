СКА одержал 800-ю победу в КХЛ, обыграв «Витязь»

Хоккейный клуб СКА одержал 800-ю победу в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), обыграв подмосковный «Витязь» (5:2).

Команда из Санкт-Петербурга уступала «Витязю» по ходу встречи 0:2, но смогла отыграться и в итоге победить с преимуществом в три шайбы.

СКА выступает в КХЛ с сезона-2008/2009. Дважды клуб завоевал Кубок Гагарина — в сезоне-2014/2015 и 2016/2017. В текущем чемпионате СКА занимает четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команда набрала 54 очка за 41 матч.

Система клуба включает в себя команды СКА (КХЛ), «СКА-1946» и «Академия СКА-Юниор» (Молодёжная хоккейная лига), «СКА-Нева» (Всероссийская хоккейная лига).