Ротенберг — о матче с «Витязем»: вначале ребята не услышали, как со стенкой разговаривал

Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал результат матча с «Витязем». Петербуржцы обыграли подмосковную команду со счётом 5:2.

«Больше 23 тыс. на игре, это фантастика. В Ванкувере я впервые в жизни был на арене НХЛ, тогда только мечтать мог о том, чтобы была атмосфера в России. Эта атмосфера – до слёз, лучше, чем там, потому что у нас своя культура. Благодарность болельщикам, каждая игра на «СКА-Арене» — это праздник.

Понимали, что соперник будет как раненый зверь. Они играли матч жизни, все сражались. Вначале наши ребята не услышали, как со стенкой разговаривал. Потом услышали, стали правильно играть, выигрывать единоборства, на пятаке всегда был игрок.

Тяжёлая игра, на ЦСКА потратили много эмоций, не сразу вошли в игру, были детские ошибки. Это улучшим, но в целом мы идём в правильном направлении», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.