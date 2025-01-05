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Р. Ротенберг — об Акользине: Паша-таран. В системе СКА такие игроки больше забивают

Р. Ротенберг — об Акользине: Паша-таран. В системе СКА такие игроки больше забивают
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг рассказал о роли Павла Акользина в команде. Петербуржцы обыграли «Витязь» (5:2).

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 января 2025, воскресенье. 17:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
5 : 2
Витязь
Московская область
0:1 Готье (Рой, Макеев) – 00:24 (5x5)     0:2 Чехович (Бучельников, Стюарт) – 09:45 (5x5)     1:2 Бардаков (Демидов) – 13:13 (5x5)     2:2 Акользин (Григоренко, Хайруллин) – 21:16 (5x5)     3:2 Кузьмин (Толчинский, Короткий) – 31:26 (5x5)     4:2 Демидов (Плотников) – 32:50 (5x5)     5:2 Акользин – 46:49 (5x4)    

— Вроде бы брали Акользина на сдерживающую роль…
— Кто вам так сказал? Всегда есть какие-то ожидания, мнения в прессе, но у меня всегда своё видение по каждому игроку. Не удивлён, что Паша забивает, он мог и больше забить. Я давно хотел, чтобы Паша играл в нашей команде. Были матчи, когда он нам такие шайбы забрасывал. В нашей системе игры такие игроки, как Паша, будут больше забивать. Паша-таран на пятаке забивает, а когда нет игрока на пятаке – это вопрос. Там бьют, там нужна мужская сила, это самое рыбное место. Не буду вспоминать других ребят, их уже нет в нашей команде. Но именно работу на пятаке нам нужно улучшить, мы это делаем.

— В последних матчах часто пропускаете первыми, чем это можно объяснить?
— В сборной России установка выполняется на 100%, поэтому она всегда побеждает. И к этому мы идём в СКА, чтобы каждый игрок выполнял установку на 100%. Но в истории не было ещё матчей без ошибок. Соперник сегодня был обязан провести матч жизни, они на грани вылета из зоны плей-офф. А «Витязь» очень хорошая команда, там много сильных игроков. Почему они не в плей-офф? У них и по вратарю вопросы, и в лиге очень сильная конкуренция. «Витязь» во многих матчах вёл в счёте, если бы он все их выиграл, они бы сейчас были в лидерах конференции.

Шайбы – это индивидуальные ошибки. Мы не ищем козлов отпущения, вместе выигрываем и проходим процесс. Важно не то, как мы играем, а с кем вместе мы играем. У нас сейчас сильный, дружный коллектив, много таланта. Сейчас стали перерабатывать соперников, с каждым матчем играем всё лучше, — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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