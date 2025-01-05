«Вообще никакой неожиданности!» Тренер «Витязя» — о 2:0 на старте матча со СКА

Главный тренер «Витязя» Павел Десятков эмоционально высказался о старте матча со СКА. В нём подмосковные хоккеисты уступили со счётом 2:5.

— Ударили спортсмена, он начинает отвечать, получает удаление. Нужно было терпеть. Это может показаться провокацией со стороны соперника, это тоже нужно уметь терпеть. Это два удаления сегодня – Барака и Роя, которые отвечали на действия. У Роя со спины был удар, ему показалось, что слишком жёстко сыграно. Надо было выдержать, запомнить, кто это сделал, а потом по правилам ответить. То же самое с Бараком.

— 2:0 неожиданно повели, как-то перестраивались?

— Знаете, вообще никакой неожиданности! В последних матчах мы всё время ведём в первом периоде, а потом на моменте где-то либо боимся, что выигрываем, психология немного подламывает и мы уходим от своей игры. И сегодня так произошло, хотя в третьем периоде выходим и оказываемся не слабее, а во многом и сильнее соперников.

— Было много моментов с пустыми воротами, это тоже психология, что боятся бросать?

— Наверное, это уже не только психология, здесь уже и мастерство, и уровень игроков. И при 2:5 у нас было достаточно моментов, чтобы сравнять счёт. Нужно реализовывать.

— Люди с детства бросают по воротам, как можно не туда бросить, когда стоишь перед пустым углом?

— На моменте и включается мастерство. Почему элитарные игроки попадают, а другим нужно 10 моментов, чтобы забросить одну шайбу? В этом и заключается уровень, такие игроки и ценятся выше, и стоят дороже. У нас немного другая система подготовки сейчас, мы выискиваем неогранённые алмазы и стараемся их дошлифовывать.

— В каких аспектах добавил Бучельников в этом сезоне?

— Он неплохо выглядел в прошлом сезоне в «Адмирале», там зародились его лидерские качества. Он там повзрослел, перешёл на новый уровень. В этом году он совершенствуется, добавил в движении, игре в обороне, стал более матёрым. Не хотелось бы его нахваливать, перед ним поставлена определённая цель на сезон, вот, посмотрим. Не буду говорить, — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.