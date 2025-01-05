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«Вообще никакой неожиданности!» Тренер «Витязя» — о 2:0 на старте матча со СКА

«Вообще никакой неожиданности!» Тренер «Витязя» — о 2:0 на старте матча со СКА
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Главный тренер «Витязя» Павел Десятков эмоционально высказался о старте матча со СКА. В нём подмосковные хоккеисты уступили со счётом 2:5.

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 января 2025, воскресенье. 17:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
5 : 2
Витязь
Московская область
0:1 Готье (Рой, Макеев) – 00:24 (5x5)     0:2 Чехович (Бучельников, Стюарт) – 09:45 (5x5)     1:2 Бардаков (Демидов) – 13:13 (5x5)     2:2 Акользин (Григоренко, Хайруллин) – 21:16 (5x5)     3:2 Кузьмин (Толчинский, Короткий) – 31:26 (5x5)     4:2 Демидов (Плотников) – 32:50 (5x5)     5:2 Акользин – 46:49 (5x4)    

— Ударили спортсмена, он начинает отвечать, получает удаление. Нужно было терпеть. Это может показаться провокацией со стороны соперника, это тоже нужно уметь терпеть. Это два удаления сегодня – Барака и Роя, которые отвечали на действия. У Роя со спины был удар, ему показалось, что слишком жёстко сыграно. Надо было выдержать, запомнить, кто это сделал, а потом по правилам ответить. То же самое с Бараком.

— 2:0 неожиданно повели, как-то перестраивались?
— Знаете, вообще никакой неожиданности! В последних матчах мы всё время ведём в первом периоде, а потом на моменте где-то либо боимся, что выигрываем, психология немного подламывает и мы уходим от своей игры. И сегодня так произошло, хотя в третьем периоде выходим и оказываемся не слабее, а во многом и сильнее соперников.

— Было много моментов с пустыми воротами, это тоже психология, что боятся бросать?
— Наверное, это уже не только психология, здесь уже и мастерство, и уровень игроков. И при 2:5 у нас было достаточно моментов, чтобы сравнять счёт. Нужно реализовывать.

— Люди с детства бросают по воротам, как можно не туда бросить, когда стоишь перед пустым углом?
— На моменте и включается мастерство. Почему элитарные игроки попадают, а другим нужно 10 моментов, чтобы забросить одну шайбу? В этом и заключается уровень, такие игроки и ценятся выше, и стоят дороже. У нас немного другая система подготовки сейчас, мы выискиваем неогранённые алмазы и стараемся их дошлифовывать.

— В каких аспектах добавил Бучельников в этом сезоне?
— Он неплохо выглядел в прошлом сезоне в «Адмирале», там зародились его лидерские качества. Он там повзрослел, перешёл на новый уровень. В этом году он совершенствуется, добавил в движении, игре в обороне, стал более матёрым. Не хотелось бы его нахваливать, перед ним поставлена определённая цель на сезон, вот, посмотрим. Не буду говорить, — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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