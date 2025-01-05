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Тренер Овечкина по ОФП: в его физической форме большую роль сыграли родители

Тренер Овечкина по ОФП: в его физической форме большую роль сыграли родители
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Тренер Александра Овечкина по ОФП Павел Бурлаченко считает, что генетика повлияла на выносливость и здоровье хоккеиста.

«Если у него родители — спортсмены, это в любом случае плюс к физической форме. Здесь ещё очень сильно повлияло то, что родители, будучи спортсменами, очень хорошо понимали, как нужно воспитывать своего ребёнка с точки зрения перспектив в спорте. Они составили ему правильный распорядок дня, организовали правильный режим, правильное восстановление, питание. И эта системность во многом сделала Александра таким, какой он есть. Здесь роль родителей очень большая», — приводит слова Бурлаченко группа во «ВКонтакте» команды Александра Овечкина.

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