Р. Ротенберг: Короткий такими передачами Толчинского снабжал, он должен был три забивать

Главный тренер СКА Роман Ротенберг оценил игру Матвея Короткого. Петербуржцы со счётом 5:2 обыграли «Витязь».
— Оцените игру Короткого?
— Давно знаком с Матвеем, это трудолюбивый парень с хоккейным мужским характером. Он может ещё многих удивить, как сегодня Акользин всех удивил. Он Толчинского такими передачами снабжал, что Толчинский должен был гола три забивать. Но Кузьмин забил, с передачи Короткого.
— Почему так долго не играл Земчёнок?
— Он получил серьёзную травму, не хоккейную, это личное дело. Он проходил курс лечения всё это время, восстанавливался. Он очень хорошо подготовлен. 92-й номер не играет, вышел 8-й – Овечкин. Хорошо сыграл, без шуток. Земчёнок – один из наших лучших игроков прошлого сезона, мы очень ждали его возвращения. Нам важно, чтобы в паре обороны был левый и правый хват. Благодаря Земчёнку мы проходим среднюю зону за две-три секунды, — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
- 5 января 2025
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