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Р. Ротенберг: Короткий такими передачами Толчинского снабжал, он должен был три забивать

Р. Ротенберг: Короткий такими передачами Толчинского снабжал, он должен был три забивать
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг оценил игру Матвея Короткого. Петербуржцы со счётом 5:2 обыграли «Витязь».

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 января 2025, воскресенье. 17:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
5 : 2
Витязь
Московская область
0:1 Готье (Рой, Макеев) – 00:24 (5x5)     0:2 Чехович (Бучельников, Стюарт) – 09:45 (5x5)     1:2 Бардаков (Демидов) – 13:13 (5x5)     2:2 Акользин (Григоренко, Хайруллин) – 21:16 (5x5)     3:2 Кузьмин (Толчинский, Короткий) – 31:26 (5x5)     4:2 Демидов (Плотников) – 32:50 (5x5)     5:2 Акользин – 46:49 (5x4)    

— Оцените игру Короткого?
— Давно знаком с Матвеем, это трудолюбивый парень с хоккейным мужским характером. Он может ещё многих удивить, как сегодня Акользин всех удивил. Он Толчинского такими передачами снабжал, что Толчинский должен был гола три забивать. Но Кузьмин забил, с передачи Короткого.

— Почему так долго не играл Земчёнок?
— Он получил серьёзную травму, не хоккейную, это личное дело. Он проходил курс лечения всё это время, восстанавливался. Он очень хорошо подготовлен. 92-й номер не играет, вышел 8-й – Овечкин. Хорошо сыграл, без шуток. Земчёнок – один из наших лучших игроков прошлого сезона, мы очень ждали его возвращения. Нам важно, чтобы в паре обороны был левый и правый хват. Благодаря Земчёнку мы проходим среднюю зону за две-три секунды, — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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