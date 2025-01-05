«Вашингтон» опубликовал пост в честь 15-летия капитанства Овечкина в команде

Американский хоккейный клуб «Вашингтон Кэпиталз» опубликовал пост, посвящённый Александру Овечкину, занимающему пост капитана команды уже 15 лет.

«Уже 15 лет как наш капитан», — написал «Вашингтон» в своём посте в соцсети Х.

Фото: ХК «Вашингтон Кэпиталз»

Напомним, Овечкин дебютировал в НХЛ в 2009 году за «Вашингтон» и с этого момента за океаном защищал цвета только этого клуба. В текущем сезоне он набрал уже 30 очков после 23 матчей. 16 матчей Александр был вынужден пропустить из-за травмы — перелома малоберцовой кости. В первом же матче после восстановления он забил гол.

«Вашингтон» сейчас занимает первое место в турнирной таблице Востока. У команды 55 очков после 39 игр.