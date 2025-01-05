НХЛ объявила символическую сборную лучших хоккеистов «Торонто» в первой четверти XXI века

Национальная хоккейная лига назвала имена лучших хоккеистов, попавших в символическую сборную «Торонто Мэйпл Лифс» в первой четверти XXI века.

В первую команду вошли Митчелл Марнер, Остон Мэттьюс, Морган Райлли, Томаш Каберле, Эд Белфор, Матс Сундин.

Вторая команда: Фил Кессел, Вильям Нюландер, Брайан Маккейб, Дион Фанёф, Кёртис Джозеф.

Отметим, что НХЛ определяет лучших игроков за последние 25 лет в каждой франшизе.

Сейчас канадская команда находится на втором месте турнирной таблицы Восточной конференции НХЛ. У «Торонто» 52 очка после 40 матчей.