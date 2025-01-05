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«Хорошее дружеское дерби». Тренер «Автомобилиста» Заварухин — о матче с «Трактором»

«Хорошее дружеское дерби». Тренер «Автомобилиста» Заварухин — о матче с «Трактором»
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Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин прокомментировал проигранный матч с «Трактором» (0:2).

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 января 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
2 : 0
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 Робинсон (Кэмпфер, Коромыслов) – 57:43 (5x5)     2:0 Кэмпфер (Дер-Аргучинцев, Телегин) – 59:14 (en)    

«С наступившим всех Новым годом. Здоровья, счастья. Дерби есть дерби, было много силовой борьбы, драк, буллиты. Думаю, зрителям понравился такой хоккей. Игра шла до гола. Мы его не забили, были штанги, перекладины. Голкипер соперника сыграл здорово. В концовке пропустили гол, пытались уравнять ситуацию, был момент при атаке «4 на 5». Не реализовали момент и пропустили в пустые ворота. По дерби – у каждой команды по три победы. Хорошее дружеское дерби между уральскими болельщиками. Отличные матчи, борьба, жажда, эмоции», — приводит слова Заварухина официальный сайт «Трактора».

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