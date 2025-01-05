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«Мне понравилось, как «Трактор» сыграл в концовке». Гру — о матче с «Автомобилистом»

«Мне понравилось, как «Трактор» сыграл в концовке». Гру — о матче с «Автомобилистом»
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Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру рассказал о своих впечатлениях после матча с «Автомобилистом». Челябинцы обыграли екатеринбургскую команду со счётом 2:0.

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 января 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
2 : 0
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 Робинсон (Кэмпфер, Коромыслов) – 57:43 (5x5)     2:0 Кэмпфер (Дер-Аргучинцев, Телегин) – 59:14 (en)    

«Это был боевитый матч, игроки команд боролись за каждый сантиметр площадки. Также вратари сыграли очень хорошо, обе команды хорошо проявили себя в защите. Мне понравилось, как «Трактор» сыграл в концовке. Мы очень рады победе, и именно такой характер плюс эта идентичность поможет нам наращивать победный потенциал и дальше», — приводит слова Гру официальный сайт «Трактора».

Челябинская команда открыла счёт на последних минутах матча и смогла нарастить преимущество на последней минуте третьего периода.

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