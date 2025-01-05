«Мне понравилось, как «Трактор» сыграл в концовке». Гру — о матче с «Автомобилистом»

Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру рассказал о своих впечатлениях после матча с «Автомобилистом». Челябинцы обыграли екатеринбургскую команду со счётом 2:0.

«Это был боевитый матч, игроки команд боролись за каждый сантиметр площадки. Также вратари сыграли очень хорошо, обе команды хорошо проявили себя в защите. Мне понравилось, как «Трактор» сыграл в концовке. Мы очень рады победе, и именно такой характер плюс эта идентичность поможет нам наращивать победный потенциал и дальше», — приводит слова Гру официальный сайт «Трактора».

Челябинская команда открыла счёт на последних минутах матча и смогла нарастить преимущество на последней минуте третьего периода.