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«Он расстраивается». Тренер по ОФП Овечкина рассказал, как Александр переживает неудачи

«Он расстраивается». Тренер по ОФП Овечкина рассказал, как Александр переживает неудачи
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Тренер Александра Овечкина по ОФП Павел Бурлаченко рассказал, как хоккеист переживает неудачи команды в НХЛ, в том числе и ранний вылет «Вашингтона» в прошлом сезоне.

«Что я видел со стороны по каким-то внешним признакам: конечно же, Саше хочется пройти в каждом плей-офф как можно дальше и, как максимум, заполучить заветный Кубок Стэнли. Если не получается этого сделать, конечно, он расстраивается. Чем больше он играет и чем лучше он играет, тем больше это приносит ему удовольствия.

Саша лучше всех остальных, кто смотрит за его игрой, понимает шансы, насколько далеко его команда может пройти в плей-офф. И я думаю, что в прошлом году он прекрасно понимал, что этих шансов было немного. Поэтому, конечно же, он расстроился, но, поскольку изначально понимал, что это маловероятно, наверное, его расстройство было не таким глубоким. Хотя, опять же, я не могу этого видеть, не могу это утверждать — потому что я не Саша. Я вижу только какие-то внешние проявления, его эмоции — не более того», — приводит слова Бурлаченко группа во «ВКонтакте» команды Александра Овечкина.

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