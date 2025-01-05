«Пока новый год для ЦСКА — так себе». Воробьёв — о матче с «Локомотивом»

Главный тренер ЦСКА Илья Воробьёв прокомментировал результат матча с «Локомотивом», в котором московская команда проиграла 1:4.

«Локомотив» сегодня был посолидней во многих отношениях. Мы делали нетипичные для нас ошибки, а потом, когда 0:2 «горели», — по счету здорово сыграли. Пока новый год для ЦСКА — так себе», — приводит слова Воробьёва официальный сайт «Локомотива».

В составе ярославской команды заброшенными шайбами отметились Степан Никулин, Георгий Иванов, Артур Каюмов и Рушан Рафиков.

ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команда набрала 57 очков за 41 матч. «Локомотив» располагается на первой строчке в турнирной таблице, заработав 68 очков после 43 игр.