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«Мы достаточно честная команда». Главный тренер «Локомотива» — о результате матча с ЦСКА

«Мы достаточно честная команда». Главный тренер «Локомотива» — о результате матча с ЦСКА
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Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин оценил победный матч с ЦСКА. Ярославская команда обыграла соперников со счётом 4:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 января 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
4 : 1
ЦСКА
Москва
1:0 Никулин (А. Радулов, Елесин) – 01:08 (5x5)     1:1 Каменев – 06:16 (5x5)     2:1 Иванов (А. Радулов) – 12:20 (5x5)     3:1 Каюмов (Берёзкин, Ульев) – 32:47 (5x5)     4:1 Рафиков – 39:16 (5x4)    

«Думаю, что мы сегодня хорошо играли и заслуженно победили. В принципе, в предыдущих очных матчах ЦСКА лучше играл и они победили. Мы такая достаточно честная команда, поэтому всё по заслугам», — приводит слова Никитина официальный сайт «Локомотива».

В составе ярославской команды заброшенными шайбами отметились Степан Никулин, Георгий Иванов, Артур Каюмов и Рушан Рафиков. За ЦСКА забил Владислав Каменев.

ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команда набрала 57 очков за 41 матч. «Локомотив» располагается на первой строчке в турнирной таблице, заработав 68 очков после 43 игр.

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