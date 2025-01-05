«Мы достаточно честная команда». Главный тренер «Локомотива» — о результате матча с ЦСКА

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин оценил победный матч с ЦСКА. Ярославская команда обыграла соперников со счётом 4:1.

«Думаю, что мы сегодня хорошо играли и заслуженно победили. В принципе, в предыдущих очных матчах ЦСКА лучше играл и они победили. Мы такая достаточно честная команда, поэтому всё по заслугам», — приводит слова Никитина официальный сайт «Локомотива».

В составе ярославской команды заброшенными шайбами отметились Степан Никулин, Георгий Иванов, Артур Каюмов и Рушан Рафиков. За ЦСКА забил Владислав Каменев.

ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команда набрала 57 очков за 41 матч. «Локомотив» располагается на первой строчке в турнирной таблице, заработав 68 очков после 43 игр.