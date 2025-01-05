«Был отрезок, когда «Амур» проводил сменки получше». Разин — о матче с хабаровчанами

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин высказался о матче с «Амуром», в котором магнитогорцы одержали победу со счётом 3:2.

«Хорошее начало было, конечно, первый гол ни к чему был, такое бывает. В первом периоде владели инициативой, могли забивать больше. Второй период тоже начали хорошо, но был отрезок, когда «Амур» проводил сменки получше, запирал нас. Третий период, конечно, сами себе привезли гол, могли и ещё один привезти, но победа есть победа. Хотя такие игры надо побыстрее забывать», — приводит слова Разина официальный сайт «Металлурга».

Для «Металлурга» победа над «Амуром» стала шестой подряд в чемпионате. В предыдущей встрече «Амур» обыграл «Трактор» в овертайме (3:2).