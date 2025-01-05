«Был отрезок, когда «Амур» проводил сменки получше». Разин — о матче с хабаровчанами
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Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин высказался о матче с «Амуром», в котором магнитогорцы одержали победу со счётом 3:2.
Фонбет Чемпионат КХЛ
05 января 2025, воскресенье. 14:30 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
3 : 2
Амур
Хабаровск
1:0 Канцеров (Михайлис) – 00:41 (5x5) 1:1 Шевченко (Броссо) – 03:35 (5x5) 2:1 Орехов (Гераськин, Пресс) – 05:23 (5x5) 2:2 Ли (Шаймарданов) – 41:26 (4x5) 3:2 Хабаров (Минулин) – 43:27 (5x5)
«Хорошее начало было, конечно, первый гол ни к чему был, такое бывает. В первом периоде владели инициативой, могли забивать больше. Второй период тоже начали хорошо, но был отрезок, когда «Амур» проводил сменки получше, запирал нас. Третий период, конечно, сами себе привезли гол, могли и ещё один привезти, но победа есть победа. Хотя такие игры надо побыстрее забывать», — приводит слова Разина официальный сайт «Металлурга».
Для «Металлурга» победа над «Амуром» стала шестой подряд в чемпионате. В предыдущей встрече «Амур» обыграл «Трактор» в овертайме (3:2).
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