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Чикаго – Рейнджерс, результат матча 5 января 2025, счет 2:6, результат матча регулярного чемпионата НХЛ 2024/2025

Передача Панарина помогла «Рейнджерс» обыграть «Чикаго» в результативном матче НХЛ
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Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Чикаго Блэкхоукс» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча прошла в Чикаго на стадионе «Юнайтед-центр» и завершилась победой гостей со счётом 6:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
05 января 2025, воскресенье. 23:00 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
2 : 6
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Бертуцци (Бедард) – 05:37     1:1 Бродзински (Фокс, Линдгрен) – 15:12     1:2 Борген – 18:22     1:3 Хитил (Фокс, Берард) – 23:28     1:4 Смит (Зибанеджад, Линдгрен) – 29:54     1:5 Трочек (Панарин, Лафреньер) – 35:16     2:5 Кайзер (Назар, Броди) – 38:00     2:6 Хитил (Миллер, Берард) – 48:36    

В составе победителей забивали Джонни Бродзински, Уильям Борген, Филип Хитил (дважды), Райлли Смит и Винсент Трочек. Российский нападающий Артемий Панарин отметился результативной передачей.

За «Чикаго» заброшенными шайбами отметились Тайлер Бертуцци и Уайатт Кайзер. Российский нападающий Илья Михеев не отметился результативными действиями.

В следующем матче «Рейнджерс» встретятся с «Даллас Старз», а «Чикаго» проведёт матч с «Колорадо Эвеланш».

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