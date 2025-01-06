Передача Панарина помогла «Рейнджерс» обыграть «Чикаго» в результативном матче НХЛ
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Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Чикаго Блэкхоукс» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча прошла в Чикаго на стадионе «Юнайтед-центр» и завершилась победой гостей со счётом 6:2.
НХЛ — регулярный чемпионат
05 января 2025, воскресенье. 23:00 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
2 : 6
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Бертуцци (Бедард) – 05:37 1:1 Бродзински (Фокс, Линдгрен) – 15:12 1:2 Борген – 18:22 1:3 Хитил (Фокс, Берард) – 23:28 1:4 Смит (Зибанеджад, Линдгрен) – 29:54 1:5 Трочек (Панарин, Лафреньер) – 35:16 2:5 Кайзер (Назар, Броди) – 38:00 2:6 Хитил (Миллер, Берард) – 48:36
В составе победителей забивали Джонни Бродзински, Уильям Борген, Филип Хитил (дважды), Райлли Смит и Винсент Трочек. Российский нападающий Артемий Панарин отметился результативной передачей.
За «Чикаго» заброшенными шайбами отметились Тайлер Бертуцци и Уайатт Кайзер. Российский нападающий Илья Михеев не отметился результативными действиями.
В следующем матче «Рейнджерс» встретятся с «Даллас Старз», а «Чикаго» проведёт матч с «Колорадо Эвеланш».
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