Передача Панарина помогла «Рейнджерс» обыграть «Чикаго» в результативном матче НХЛ

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Чикаго Блэкхоукс» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча прошла в Чикаго на стадионе «Юнайтед-центр» и завершилась победой гостей со счётом 6:2.

В составе победителей забивали Джонни Бродзински, Уильям Борген, Филип Хитил (дважды), Райлли Смит и Винсент Трочек. Российский нападающий Артемий Панарин отметился результативной передачей.

За «Чикаго» заброшенными шайбами отметились Тайлер Бертуцци и Уайатт Кайзер. Российский нападающий Илья Михеев не отметился результативными действиями.

В следующем матче «Рейнджерс» встретятся с «Даллас Старз», а «Чикаго» проведёт матч с «Колорадо Эвеланш».

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