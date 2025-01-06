Сборная Чехии в серии буллитов обыграла Швецию в матче за третье место на МЧМ-2025

Завершился матч за третье место на молодёжном чемпионате мира — 2025, в котором встречались сборные Швеции и Чехии. Встреча прошла в Оттаве на стадионе «Канадиен Тайр-центр» и закончилась победой национальной команды Чехии в серии буллитов. Основное время матча завершилось со счётом 2:2.
В составе победителей голами отметился Давид Эдстрём (дубль). За сборную Чехии отличились Якуб Штанцль и Эдуард Шале, также реализовавший решающую попытку в серии буллитов.
Таким образом, национальная команда Чехии вновь стала обладателем бронзовых медалей МЧМ-2015.
Ранее эти команды встречались на групповом этапе турнира, где сильнее были шведы (4:2). В полуфинальном матче сборная Швеции в упорной борьбе в дополнительное время уступила финнам со счётом 3:4. Команда из Чехии не смогла оказать достойного сопротивления американской сборной, проиграв в полуфинале турнира со счётом 1:4.
Канадский хоккеист устроил драку с болельщиком:
- 6 января 2025
-
02:42
-
02:20
-
01:47
- 5 января 2025
-
23:57
-
23:44
-
23:33
-
23:24
-
23:10
-
22:46
-
22:22
-
21:57
-
21:39
-
21:11
-
21:02
-
20:56
-
20:46
-
20:20
-
20:04
-
19:22
-
19:20
-
19:12
-
18:46
-
18:10
-
17:51
-
17:35
-
17:13
-
16:45
-
16:31
-
16:22
-
15:50
-
15:40
-
15:30
-
15:20
-
15:05
-
14:55