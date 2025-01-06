Глава Международной федерации хоккея: мы хотим, чтобы Россия вернулась как можно скорее

Глава Международной федерации хоккея (ИИХФ) Люк Тардиф высказался о возможности возвращения сборной России на международные турниры.

«Мы должны открыть дверь как можно скорее. Будет интересно посмотреть, что произойдет в ближайшие два месяца..Мы хотим, чтобы Россия вернулась как можно скорее. Россия нужна для любых соревнований. Но если они вернутся слишком рано, это не будет хорошо», — приводит слова Тардифа Yahoo Canada Sports

Напомним, сборная России пропускает чемпионаты мира по хоккею с 2022 года. Команда успела сыграть на Олимпиаде в том же году до отстранения, где заняла второе место. Официальное решение по допуску сборной России к участию в Олимпийских играх ожидается не раньше февраля-марта 2025 года.

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