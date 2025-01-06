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Передачи Орлова и Свечникова помогли «Каролине» обыграть «Питтсбург»

Передачи Орлова и Свечникова помогли «Каролине» обыграть «Питтсбург»
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В Роли (США) на стадионе «Леново Центр» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Каролина Харрикейнз» и «Питтсбург Пингвинз». Хозяева одержали победу в овертайме со счётом 4:3.

НХЛ — регулярный чемпионат
06 января 2025, понедельник. 02:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
4 : 3
ОТ
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:1 Хейз (О'Коннор) – 03:47     0:2 Бантинг (Карлссон, Раст) – 05:08     1:2 Джарвис (Ахо) – 24:15     2:2 Чатфилд (Ахо, Джарвис) – 32:45     3:2 Джарвис (Свечников, Стаал) – 36:18     3:3 Карлссон (Грызлик, Ракелль) – 41:51     4:3 Ахо (Орлов, Нечас) – 61:30    

В составе победителей голами отметились Сет Джарвис (дубль), Джейлен Чатфилд и Себастьян Ахо. За «Питтсбург» отличились Кевин Хейз, Майкл Бантинг и Эрик Карлссон.

Российские игроки «Харрикейнз» Дмитрий Орлов и Андрей Свечников записали на свой счёт по результативной передаче.

В следующем матче «Каролина» сыграет с «Тампой», а «Питтбсург» встретится с «Коламбусом».

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