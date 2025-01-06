Передачи Орлова и Свечникова помогли «Каролине» обыграть «Питтсбург»

В Роли (США) на стадионе «Леново Центр» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Каролина Харрикейнз» и «Питтсбург Пингвинз». Хозяева одержали победу в овертайме со счётом 4:3.

В составе победителей голами отметились Сет Джарвис (дубль), Джейлен Чатфилд и Себастьян Ахо. За «Питтсбург» отличились Кевин Хейз, Майкл Бантинг и Эрик Карлссон.

Российские игроки «Харрикейнз» Дмитрий Орлов и Андрей Свечников записали на свой счёт по результативной передаче.

В следующем матче «Каролина» сыграет с «Тампой», а «Питтбсург» встретится с «Коламбусом».

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