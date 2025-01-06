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Бостон – Айлендерс, результат матча 6 января 2025, счет 4:5, результат матча регулярного чемпионата НХЛ 2024/2025

«Айлендерс» в овертайме победили «Бостон», у Сорокина 26 сейвов
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Бостон Брюинз» принимал «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча прошла в Бостоне на стадионе «Ти-Ди Гарден» и завершилась победой гостей в овертайме со счётом 5:4.

НХЛ — регулярный чемпионат
06 января 2025, понедельник. 02:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
4 : 5
ОТ
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1:0 Кёпке (Кастелиц, Макэвой) – 03:01     1:1 Хорват (Пажо, Пулок) – 03:22 (sh)     1:2 Пулок (Барзал, Пелеч) – 05:33     1:3 Ли (Романов) – 24:11     2:3 Бразо (Пик) – 30:18     2:4 Ли (Пулок) – 43:41     3:4 Пастрняк (Гики) – 44:35     4:4 Пастрняк (Заха, Задоров) – 52:44     4:5 Хорват – 63:10    

В составе «Айлендерс» хет-трик оформил Андерс Ли и ещё две шайбы забросил Бо Хорват. Российский защитник Александр Романов отметился результативной передачей. Форвард Максим Цыплаков завершил матч без очков. Российский голкипер Илья Сорокин сделал 26 сейвов.

За «Бостон» забивали Коул Кёпке, Джастин Бразо и Давид Пастрняк (дважды). Российский нападающий Никита Задоров отметился результативной передачей.

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