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22 сейва Федотова не помогли «Филадельфии» уйти от поражения в матче с «Торонто»

22 сейва Федотова не помогли «Филадельфии» уйти от поражения в матче с «Торонто»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Филадельфию Флайерз». Встреча прошла в Торонто (Канада) на стадионе «Скоушабэнк-Арена» и завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 3:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
06 января 2025, понедельник. 03:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
3 : 2
ОТ
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
0:1 Фёрстер (Кейтс, Ристолайнен) – 03:24     1:1 Нис – 04:02     2:1 Экман-Ларссон (Лоренц, Дьюар) – 18:52     2:2 Лотон (Кутюрье, Ристолайнен) – 31:08     3:2 Райлли (Мэттьюс, Таварес) – 62:24    
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