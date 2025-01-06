Сборная США в финале обыграла Финляндию и стала победительницей МЧМ-2025

Завершился матч за первое место на молодёжном чемпионате мира — 2025, в котором встречались сборные США и Финляндии. Встреча прошла в Оттаве на стадионе «Канадиен Тайр-центр» и закончилась победой национальной команды США в овертайме со счётом 4:3.

В составе победителей заброшенные шайбы в свой актив записали Джеймс Хэгенс, Брендон Свобода и Коул Хатсон. У гостей в сегодняшнем матче забивали Ессе Киискинен, Туомас Уронен, а также Эмиль Пиениниеми. Таким образом, основное время матча завершилось вничью — 3:3, встреча перешла в овертайм, где сильнее оказались американцы. Решающий гол на счету Тедди Стига.

Напомним, в матче за третье место ранее сборная Чехии в серии буллитов обыграла Швецию.