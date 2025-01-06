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Анахайм Дакс — Тампа-Бэй Лайтнинг, результат матча 6 января 2024, счёт 4:1, регулярный чемпионат НХЛ

Ассист Никиты Кучерова не помог «Тампе» на выезде обыграть «Анахайм»
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Сегодня, в ночь с 5 на 6 января мск, на льду «Хонда-центр» в Анахайме (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Анахайм Дакс» и «Тампа-Бэй Лайтнинг», победу в котором одержали хозяева со счётом 4:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
06 января 2025, понедельник. 04:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
4 : 1
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Терри (Строум, Ватрано) – 05:24     2:0 Ватрано (Труба, Терри) – 17:03     2:1 Гюнцель (Кучеров, Пойнт) – 29:12 (pp)     3:1 ЛаКомбе (Киллорн, Карлссон) – 56:26     4:1 Ватрано (Строум) – 58:28    

В составе победителей заброшенными шайбами отметились американские нападающие Трой Терри и Фрэнк Ватрано, оформивший во встрече с «Тампой» дубль, и защитник Джексон ЛаКомбе.

У «Тампы» единственный гол забил американский форвард Джейк Гюнцель. На счету российского нападающего Никиты Кучерова результативная передача.

«Анахайм» продолжит домашнюю серию и сыграет с «Калгари Флэймз» 8 января. «Тампа» дома встретится с «Каролиной Харрикейнз» также 8 января.

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