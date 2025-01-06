Ассист Никиты Кучерова не помог «Тампе» на выезде обыграть «Анахайм»

Сегодня, в ночь с 5 на 6 января мск, на льду «Хонда-центр» в Анахайме (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Анахайм Дакс» и «Тампа-Бэй Лайтнинг», победу в котором одержали хозяева со счётом 4:1.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились американские нападающие Трой Терри и Фрэнк Ватрано, оформивший во встрече с «Тампой» дубль, и защитник Джексон ЛаКомбе.

У «Тампы» единственный гол забил американский форвард Джейк Гюнцель. На счету российского нападающего Никиты Кучерова результативная передача.

«Анахайм» продолжит домашнюю серию и сыграет с «Калгари Флэймз» 8 января. «Тампа» дома встретится с «Каролиной Харрикейнз» также 8 января.