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Никита Кучеров установил исторический рекорд «Тампы» всех времён

Никита Кучеров установил исторический рекорд «Тампы» всех времён
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Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров отметился результативной передачей в сегодняшнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Анахайм Дакс» (1:4).

НХЛ — регулярный чемпионат
06 января 2025, понедельник. 04:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
4 : 1
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Терри (Строум, Ватрано) – 05:24     2:0 Ватрано (Труба, Терри) – 17:03     2:1 Гюнцель (Кучеров, Пойнт) – 29:12 (pp)     3:1 ЛаКомбе (Киллорн, Карлссон) – 56:26     4:1 Ватрано (Строум) – 58:28    

Таким образом, по итогам этой игры на счету 31-летнего россиянина стал 291 ассист за карьеру в НХЛ в гостевых матчах. Этот результат помог Кучерову выйти на первое место в истории «Тампы» по гостевым результативным передачам, обойдя Мартена Сен-Луи (290).

Всего в нынешнем сезоне российский форвард сыграл в 35 матчах, в которых набрал 55 (17+38) очков. Кучеров является лучшим бомбардиром регулярки среди россиян на сегодняшний день.

Самый высокооплачиваемый россиянин в НХЛ

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