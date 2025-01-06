Никита Кучеров установил исторический рекорд «Тампы» всех времён

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров отметился результативной передачей в сегодняшнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Анахайм Дакс» (1:4).

Таким образом, по итогам этой игры на счету 31-летнего россиянина стал 291 ассист за карьеру в НХЛ в гостевых матчах. Этот результат помог Кучерову выйти на первое место в истории «Тампы» по гостевым результативным передачам, обойдя Мартена Сен-Луи (290).

Всего в нынешнем сезоне российский форвард сыграл в 35 матчах, в которых набрал 55 (17+38) очков. Кучеров является лучшим бомбардиром регулярки среди россиян на сегодняшний день.

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