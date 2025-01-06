Никита Кучеров установил исторический рекорд «Тампы» всех времён
Поделиться
Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров отметился результативной передачей в сегодняшнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Анахайм Дакс» (1:4).
НХЛ — регулярный чемпионат
06 января 2025, понедельник. 04:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
4 : 1
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Терри (Строум, Ватрано) – 05:24 2:0 Ватрано (Труба, Терри) – 17:03 2:1 Гюнцель (Кучеров, Пойнт) – 29:12 (pp) 3:1 ЛаКомбе (Киллорн, Карлссон) – 56:26 4:1 Ватрано (Строум) – 58:28
Таким образом, по итогам этой игры на счету 31-летнего россиянина стал 291 ассист за карьеру в НХЛ в гостевых матчах. Этот результат помог Кучерову выйти на первое место в истории «Тампы» по гостевым результативным передачам, обойдя Мартена Сен-Луи (290).
Всего в нынешнем сезоне российский форвард сыграл в 35 матчах, в которых набрал 55 (17+38) очков. Кучеров является лучшим бомбардиром регулярки среди россиян на сегодняшний день.
Самый высокооплачиваемый россиянин в НХЛ
Материалы по теме
Комментарии
- 6 января 2025
-
07:21
-
06:54
-
06:39
-
06:33
-
05:44
-
04:49
-
04:49
-
02:42
-
02:20
-
01:47
- 5 января 2025
-
23:57
-
23:44
-
23:33
-
23:24
-
23:10
-
22:46
-
22:22
-
21:57
-
21:39
-
21:11
-
21:02
-
20:56
-
20:46
-
20:20
-
20:04
-
19:22
-
19:20
-
19:12
-
18:46
-
18:10
-
17:51
-
17:35
-
17:13
-
16:45
-
16:31