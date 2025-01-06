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Видео победного гола сборной США в овертайме финала МЧМ

Видео победного гола сборной США в овертайме финала МЧМ
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Завершился матч за первое место на молодёжном чемпионате мира — 2025, в котором встречались сборные США и Финляндии. Встреча прошла в Оттаве на стадионе «Канадиен Тайр-центр» и закончилась победой национальной команды США в овертайме со счётом 4:3. Решающую шайбу забросил 18-летний форвард Тедди Стига.

На 69-й минуте встречи американский защитник Зив Буйум сделал передачу Тедди Стиге, который вышел один в один с вратарём сборной Финляндии и точным ударом отправил шайбу между щитков голкипера.

ВИДЕО

Напомним, в матче за третье место ранее национальная команда Чехии в серии буллитов обыграла сборную Швеции.

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