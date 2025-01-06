Сборная США стала победительницей МЧМ по хоккею второй год подряд

Завершился матч за первое место на молодёжном чемпионате мира — 2025, в котором встречались сборные США и Финляндии. Встреча прошла в Оттаве на стадионе «Канадиен Тайр-центр» и закончилась победой национальной команды США в овертайме со счётом 4:3.

Эта победа на молодёжном чемпионате мира для сборной США стала второй кряду и седьмой в истории. По количеству титулов американцы уступают только Канаде (20) и России/СССР (суммарно 13). В прошлом сезоне американские хоккеисты также выиграли золотые медали, обыграв в решающем матче Швецию со счётом 6:2.

Напомним, на завершившемся турнире американские хоккеисты потерпели лишь одно поражение, проиграв финнам на групповом этапе в овертайме.