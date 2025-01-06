Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Сборная США стала победительницей МЧМ по хоккею второй год подряд

Сборная США стала победительницей МЧМ по хоккею второй год подряд
Комментарии

Завершился матч за первое место на молодёжном чемпионате мира — 2025, в котором встречались сборные США и Финляндии. Встреча прошла в Оттаве на стадионе «Канадиен Тайр-центр» и закончилась победой национальной команды США в овертайме со счётом 4:3.

U20 ЧМ-2025 . Финал
06 января 2025, понедельник. 03:30 МСК
США U20
Окончен
4 : 3
ОТ
Финляндия U20
0:1 Киискинен (Хемминг, Хюннинен) – 07:13 (5x4)     1:1 Хэгенс (Леонард, Перро) – 12:04 (5x5)     1:2 Уронен (Аласиуруа, Хемминг) – 13:03 (5x5)     1:3 Пиениниеми (Руохонен, Нурми) – 24:52 (5x5)     2:3 Свобода (Планте, Хатсон) – 37:38 (5x5)     3:3 Хатсон (Леонард, Буйум) – 39:31 (5x5)     4:3 Стига (Буйум, Цимер) – 68:04 (3x3)    

Эта победа на молодёжном чемпионате мира для сборной США стала второй кряду и седьмой в истории. По количеству титулов американцы уступают только Канаде (20) и России/СССР (суммарно 13). В прошлом сезоне американские хоккеисты также выиграли золотые медали, обыграв в решающем матче Швецию со счётом 6:2.

Напомним, на завершившемся турнире американские хоккеисты потерпели лишь одно поражение, проиграв финнам на групповом этапе в овертайме.

Материалы по теме
Сборная США в финале обыграла Финляндию и стала победительницей МЧМ-2025
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android