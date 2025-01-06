НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты на 6 января
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6 января в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели пять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.
НХЛ — регулярный чемпионат
05 января 2025, воскресенье. 23:00 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
2 : 6
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Бертуцци (Бедард) – 05:37 1:1 Бродзински (Фокс, Линдгрен) – 15:12 1:2 Борген – 18:22 1:3 Хитил (Фокс, Берард) – 23:28 1:4 Смит (Зибанеджад, Линдгрен) – 29:54 1:5 Трочек (Панарин, Лафреньер) – 35:16 2:5 Кайзер (Назар, Броди) – 38:00 2:6 Хитил (Миллер, Берард) – 48:36
НХЛ — регулярный чемпионат
06 января 2025, понедельник. 02:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
4 : 5
ОТ
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1:0 Кёпке (Кастелиц, Макэвой) – 03:01 1:1 Хорват (Пажо, Пулок) – 03:22 (sh) 1:2 Пулок (Барзал, Пелеч) – 05:33 1:3 Ли (Романов) – 24:11 2:3 Бразо (Пик) – 30:18 2:4 Ли (Пулок) – 43:41 3:4 Пастрняк (Гики) – 44:35 4:4 Пастрняк (Заха, Задоров) – 52:44 4:5 Хорват – 63:10
НХЛ — регулярный чемпионат
06 января 2025, понедельник. 02:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
4 : 3
ОТ
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:1 Хейз (О'Коннор) – 03:47 0:2 Бантинг (Карлссон, Раст) – 05:08 1:2 Джарвис (Ахо) – 24:15 2:2 Чатфилд (Ахо, Джарвис) – 32:45 3:2 Джарвис (Свечников, Стаал) – 36:18 3:3 Карлссон (Грызлик, Ракелль) – 41:51 4:3 Ахо (Орлов, Нечас) – 61:30
НХЛ — регулярный чемпионат
06 января 2025, понедельник. 03:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
3 : 2
ОТ
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
0:1 Фёрстер (Кейтс, Ристолайнен) – 03:24 1:1 Нис – 04:02 2:1 Экман-Ларссон (Лоренц, Дьюар) – 18:52 2:2 Лотон (Кутюрье, Ристолайнен) – 31:08 3:2 Райлли (Мэттьюс, Таварес) – 62:25
Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров отметился результативной передачей в сегодняшнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Анахайм Дакс» (1:4). Таким образом, по итогам этой игры на счету 31-летнего россиянина стал 291 ассист за карьеру в НХЛ в гостевых матчах. Этот результат помог Кучерову выйти на первое место в истории «Тампы» по гостевым результативным передачам, обойдя Мартена Сен-Луи (290).
НХЛ — регулярный чемпионат
06 января 2025, понедельник. 04:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
4 : 1
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Терри (Строум, Ватрано) – 05:24 2:0 Ватрано (Труба, Терри) – 17:03 2:1 Гюнцель (Кучеров, Пойнт) – 29:12 (pp) 3:1 ЛаКомбе (Киллорн, Карлссон) – 56:26 4:1 Ватрано (Строум) – 58:28
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