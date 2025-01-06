США выиграли МЧМ по хоккею, Сафонов завоевал первый трофей в «ПСЖ». Главное к утру
Сборная США стала победительницей молодёжного чемпионата мира — 2025, в финале в овертайме обыграв Финляндию, голкипер «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов стал обладателем Суперкубка Франции, который стал для него первым в карьере, «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» сыграли вничью в матче 20-го тура английской Премьер-лиги. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- Сборная США в финале обыграла Финляндию и стала победительницей МЧМ-2025.
- Матвей Сафонов выиграл свой первый трофей в карьере.
- «Манчестер Юнайтед» сумел отнять очки у «Ливерпуля» в матче 20-го тура АПЛ.
- «ПСЖ» завоевал Суперкубок Франции, обыграв «Монако».
- Екатерина Александрова вышла во второй круг турнира в Аделаиде, где встретится с Наварро.
- Криштиану Роналду выбирает между тремя вариантами по будущему.
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