Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

6 января главные новости спорта, трансферы, результаты футбола, результаты НХЛ, МЧМ-2025, НБА, результаты тенниса, Матвей Сафонов

США выиграли МЧМ по хоккею, Сафонов завоевал первый трофей в «ПСЖ». Главное к утру
Аудио-версия:
Комментарии

Сборная США стала победительницей молодёжного чемпионата мира — 2025, в финале в овертайме обыграв Финляндию, голкипер «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов стал обладателем Суперкубка Франции, который стал для него первым в карьере, «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» сыграли вничью в матче 20-го тура английской Премьер-лиги. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Сборная США в финале обыграла Финляндию и стала победительницей МЧМ-2025.
  2. Матвей Сафонов выиграл свой первый трофей в карьере.
  3. «Манчестер Юнайтед» сумел отнять очки у «Ливерпуля» в матче 20-го тура АПЛ.
  4. «ПСЖ» завоевал Суперкубок Франции, обыграв «Монако».
  5. Екатерина Александрова вышла во второй круг турнира в Аделаиде, где встретится с Наварро.
  6. Криштиану Роналду выбирает между тремя вариантами по будущему.
  7. Сборная Чехии в серии буллитов обыграла Швецию в матче за третье место на МЧМ-2025.
  8. «Рома» уверенно обыграла «Лацио» в римском дерби в Серии А.
  9. Никита Кучеров установил исторический рекорд «Тампы» всех времён.
  10. Дарья Касаткина вышла во второй круг турнира в Аделаиде.
  11. Передача Панарина помогла «Рейнджерс» обыграть «Чикаго» в результативном матче НХЛ.
  12. Глава Международной федерации хоккея: мы хотим, чтобы Россия вернулась как можно скорее.
Материалы по теме
Топ-матчи понедельника: финал МЧМ по хоккею, «Интер» — «Милан» в Суперкубке Италии и НБА
Топ-матчи понедельника: финал МЧМ по хоккею, «Интер» — «Милан» в Суперкубке Италии и НБА
Материалы по теме
Результаты игрового дня НБА 6 января
НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты на 6 января
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android