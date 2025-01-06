США выиграли МЧМ по хоккею, Сафонов завоевал первый трофей в «ПСЖ». Главное к утру

Сборная США стала победительницей молодёжного чемпионата мира — 2025, в финале в овертайме обыграв Финляндию, голкипер «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов стал обладателем Суперкубка Франции, который стал для него первым в карьере, «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» сыграли вничью в матче 20-го тура английской Премьер-лиги. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».