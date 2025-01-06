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Коул Хатсон стал первым защитником в истории МЧМ, ставшим лучшим бомбардиром турнира

Коул Хатсон стал первым защитником в истории МЧМ, ставшим лучшим бомбардиром турнира
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Завершился матч за первое место на молодёжном чемпионате мира — 2025, в котором встречались сборные США и Финляндии. Встреча прошла в Оттаве на стадионе «Канадиен Тайр-центр» и закончилась победой национальной команды США в овертайме со счётом 4:3.

По итогам турнира лучшим бомбардиром стал защитник сборной США Коул Хатсон, набравший 11 (3+8) очков за семь матчей. Второе место с 10 набранными очками разделили пять человек: Якуб Штанцль (Чехия), Райан Леонард (США), Аксель Сандин-Пелликка (Швеция), Гейб Перро (США) и Феликс Унгер Cёрум (Швеция).

Эта победа на молодёжном чемпионате мира для сборной США стала второй кряду и седьмой в истории. По количеству титулов американцы уступают только Канаде (20) и России/СССР (суммарно 13).

Турнирная таблица МЧМ-2025
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