Форвард СКА, получивший перелом носа в игре с Беларусью, оценил первый матч после травмы

Нападающий СКА Григорий Кузьмин оценил свой первый матч после травмы. Форвард отметился заброшенной шайбой в победной встрече с «Витязем» (5:2).

— Насколько успели прийти в тонус после травмы?

— Во-первых, доволен результатом и командой. И физическим состоянием тоже. Не зря работал весь этот период, когда на лёд не выходил. С тренером по физподготовке провели хорошую работу, поэтому сильно не выпал из игры. Движение и тонус на протяжении всех 60 минут сегодня, конечно, было непросто. Но чем больше будет практики, тем легче будет дальше.

— Тот факт, что в прошлом матче на лёд не вышли, хотя были в заявке, подстёгивал?

— А кому не хочется выйти, когда надеваешь форму? Конечно, хотелось помочь команде. Может, даже и не результативным действием, но всё равно хоть какую-то пользу принести. Но тренеры решили, что так нужнее. Прошлый матч мы выиграли – значит, всё было правильно, – сказал Кузьмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.