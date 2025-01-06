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Форвард СКА, получивший перелом носа в игре с Беларусью, оценил первый матч после травмы

Форвард СКА, получивший перелом носа в игре с Беларусью, оценил первый матч после травмы
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Нападающий СКА Григорий Кузьмин оценил свой первый матч после травмы. Форвард отметился заброшенной шайбой в победной встрече с «Витязем» (5:2).

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 января 2025, воскресенье. 17:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
5 : 2
Витязь
Московская область
0:1 Готье (Рой, Макеев) – 00:24 (5x5)     0:2 Чехович (Бучельников, Стюарт) – 09:45 (5x5)     1:2 Бардаков (Демидов) – 13:13 (5x5)     2:2 Акользин (Григоренко, Хайруллин) – 21:16 (5x5)     3:2 Кузьмин (Толчинский, Короткий) – 31:26 (5x5)     4:2 Демидов (Плотников) – 32:50 (5x5)     5:2 Акользин – 46:49 (5x4)    

— Насколько успели прийти в тонус после травмы?
— Во-первых, доволен результатом и командой. И физическим состоянием тоже. Не зря работал весь этот период, когда на лёд не выходил. С тренером по физподготовке провели хорошую работу, поэтому сильно не выпал из игры. Движение и тонус на протяжении всех 60 минут сегодня, конечно, было непросто. Но чем больше будет практики, тем легче будет дальше.

— Тот факт, что в прошлом матче на лёд не вышли, хотя были в заявке, подстёгивал?
— А кому не хочется выйти, когда надеваешь форму? Конечно, хотелось помочь команде. Может, даже и не результативным действием, но всё равно хоть какую-то пользу принести. Но тренеры решили, что так нужнее. Прошлый матч мы выиграли – значит, всё было правильно, – сказал Кузьмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

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