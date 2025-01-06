Форвард СКА, получивший перелом носа в игре с Беларусью, оценил первый матч после травмы

Нападающий СКА Григорий Кузьмин оценил свой первый матч после травмы. Форвард отметился заброшенной шайбой в победной встрече с «Витязем» (5:2).
— Насколько успели прийти в тонус после травмы?
— Во-первых, доволен результатом и командой. И физическим состоянием тоже. Не зря работал весь этот период, когда на лёд не выходил. С тренером по физподготовке провели хорошую работу, поэтому сильно не выпал из игры. Движение и тонус на протяжении всех 60 минут сегодня, конечно, было непросто. Но чем больше будет практики, тем легче будет дальше.
— Тот факт, что в прошлом матче на лёд не вышли, хотя были в заявке, подстёгивал?
— А кому не хочется выйти, когда надеваешь форму? Конечно, хотелось помочь команде. Может, даже и не результативным действием, но всё равно хоть какую-то пользу принести. Но тренеры решили, что так нужнее. Прошлый матч мы выиграли – значит, всё было правильно, – сказал Кузьмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.
- 6 января 2025
-
09:50
-
09:30
-
09:15
-
08:45
-
08:25
-
08:10
-
07:23
-
07:21
-
06:54
-
06:39
-
06:33
-
05:44
-
04:49
-
04:49
-
02:42
-
02:20
-
01:47
- 5 января 2025
-
23:57
-
23:44
-
23:33
-
23:24
-
23:10
-
22:46
-
22:22
-
21:57
-
21:39
-
21:11
-
21:02
-
20:56
-
20:46
-
20:20
-
20:04
-
19:22
-
19:20
-
19:12