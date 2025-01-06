«Если бы делали так, всё было бы в порядке». Форвард «Витязя» – о причинах поражения СКА

Нападающий «Витязя» Матвей Заседа прокомментировал поражение в матче с СКА (2:5), в котором подмосковная команда вела 2:0 к середине первого периода.

— «Витязь» хорошо начал матч, забил два быстрых гола, но затем упустил преимущество. Что произошло?

— Все прекрасно знают, что СКА — одна из лучших команд лиги. Свою роль сыграла реализация большинства. Нам нужно было меньше удаляться и действовать по заданию. Если бы делали так, всё было бы в порядке.

— Павел Десятков перед матчем сказал, что на игроков «Витязя» «СКА Арена» давить не будет, потому что все привыкли к большим аренам. Так ли это оказалось на самом деле?

— Такой масштаб нас наоборот подстёгивал, придавал большой эмоциональный толчок. Сегодня на игру пришло 23 тысячи зрителей, я впервые играл при такой большой публике. До этого максимум был только в Омске и в прошлых сезонах в Петербурге. Это очень большая эмоциональная подпитка. У нас много и молодых парней, но у них уже есть много опыта и большие амбиции. Поэтому я не думаю, что на кого-то это давило, — сказал Заседа в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

Полную версию интервью с Матвеем Заседой читайте на «Чемпионате» в 10:00 мск.