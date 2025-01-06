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Ворачек раскритиковал поведение канадских болельщиков в матче 1/4 финала МЧМ-2025 с Чехией

Ворачек раскритиковал поведение канадских болельщиков в матче 1/4 финала МЧМ-2025 с Чехией
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Бывший чешский нападающий Якуб Ворачек поздравил молодёжную сборную Чехии с бронзовыми медалями МЧМ-2025 и отметил поведение болельщиков сборной Канады. Фанаты посчитали, что хоккеист молодёжной сборной Чехии симулировал нарушение правил на нём в концовке матча 1/4 финала с Канадой. Арбитр матча дал канадцу две минуты штрафа, которые на последней минуте матча реализовали чешские хоккеисты и прошли в полуфинал.

U20 ЧМ-2025 . 1/4 финала
03 января 2025, пятница. 03:30 МСК
Чехия U20
Окончен
4 : 3
Канада U20
1:0 Сикора (Градец) – 00:43 (5x5)     1:1 Хоу (Ягер) – 10:17 (4x5)     2:1 Штанцль (Ехо, Иржичек) – 12:45 (5x4)     3:1 Шале (Машталиржски, Галвас) – 19:57 (5x5)     3:2 Мартон (Молендик, Ягер) – 37:40 (5x4)     3:3 Надо (Пинелли, Дикинсон) – 55:42 (5x5)     4:3 Ехо (Иржичек, Сикора) – 59:20 (5x4)    

«В следующий раз, когда полный стадион канадцев будет освистывать 19-летнего парня, потому что он получил сильный удар коленом в бедро, помните, канадским командам придётся принимать душ в шортах! Отличный турнир для Чехии. Поздравляю с бронзовой медалью», — написал Ворачек в соцсети.

Чешская сборная выиграла матч за бронзу у сборной Швеции по буллитам со счётом 4:3.

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