Ворачек раскритиковал поведение канадских болельщиков в матче 1/4 финала МЧМ-2025 с Чехией

Бывший чешский нападающий Якуб Ворачек поздравил молодёжную сборную Чехии с бронзовыми медалями МЧМ-2025 и отметил поведение болельщиков сборной Канады. Фанаты посчитали, что хоккеист молодёжной сборной Чехии симулировал нарушение правил на нём в концовке матча 1/4 финала с Канадой. Арбитр матча дал канадцу две минуты штрафа, которые на последней минуте матча реализовали чешские хоккеисты и прошли в полуфинал.

«В следующий раз, когда полный стадион канадцев будет освистывать 19-летнего парня, потому что он получил сильный удар коленом в бедро, помните, канадским командам придётся принимать душ в шортах! Отличный турнир для Чехии. Поздравляю с бронзовой медалью», — написал Ворачек в соцсети.

Чешская сборная выиграла матч за бронзу у сборной Швеции по буллитам со счётом 4:3.