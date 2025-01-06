Ворачек раскритиковал поведение канадских болельщиков в матче 1/4 финала МЧМ-2025 с Чехией

Бывший чешский нападающий Якуб Ворачек поздравил молодёжную сборную Чехии с бронзовыми медалями МЧМ-2025 и отметил поведение болельщиков сборной Канады. Фанаты посчитали, что хоккеист молодёжной сборной Чехии симулировал нарушение правил на нём в концовке матча 1/4 финала с Канадой. Арбитр матча дал канадцу две минуты штрафа, которые на последней минуте матча реализовали чешские хоккеисты и прошли в полуфинал.
«В следующий раз, когда полный стадион канадцев будет освистывать 19-летнего парня, потому что он получил сильный удар коленом в бедро, помните, канадским командам придётся принимать душ в шортах! Отличный турнир для Чехии. Поздравляю с бронзовой медалью», — написал Ворачек в соцсети.
Чешская сборная выиграла матч за бронзу у сборной Швеции по буллитам со счётом 4:3.
- 6 января 2025
-
10:20
-
10:10
-
09:50
-
09:30
-
09:15
-
08:45
-
08:25
-
08:10
-
07:23
-
07:21
-
06:54
-
06:39
-
06:33
-
05:44
-
04:49
-
04:49
-
02:42
-
02:20
-
01:47
- 5 января 2025
-
23:57
-
23:44
-
23:33
-
23:24
-
23:10
-
22:46
-
22:22
-
21:57
-
21:39
-
21:11
-
21:02
-
20:56
-
20:46
-
20:20
-
20:04
-
19:22