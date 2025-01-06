Реакция «скамейки» сборной США на золотой гол в овертайме финала МЧМ-2025. Видео
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Завершился матч за первое место на молодёжном чемпионате мира — 2025, в котором встречались сборные США и Финляндии. Встреча прошла в Оттаве на стадионе «Канадиен Тайр-центр» и закончилась победой национальной команды США в овертайме со счётом 4:3.
U20 ЧМ-2025 . Финал
06 января 2025, понедельник. 03:30 МСК
США U20
Окончен
4 : 3
ОТ
Финляндия U20
0:1 Киискинен (Хемминг, Хюннинен) – 07:13 (5x4) 1:1 Хэгенс (Леонард, Перро) – 12:04 (5x5) 1:2 Уронен (Аласиуруа, Хемминг) – 13:03 (5x5) 1:3 Пиениниеми (Руохонен, Нурми) – 24:52 (5x5) 2:3 Свобода (Планте, Хатсон) – 37:38 (5x5) 3:3 Хатсон (Леонард, Буйум) – 39:31 (5x5) 4:3 Стига (Буйум, Цимер) – 68:04 (3x3)
Победный гол в середине овертайма забил нападающий сборной США Тедди Стига. Примечательно, что этот гол стал для форварда первым на турнире. Через мгновения, как шайба побывала в воротах, хоккеисты и тренерский штаб американской сборной стали бурно праздновать победу, а игроки высыпали на лёд.
Эта победа на молодёжном чемпионате мира для сборной США стала второй кряду и седьмой в истории.
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