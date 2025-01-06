Реакция «скамейки» сборной США на золотой гол в овертайме финала МЧМ-2025. Видео

Завершился матч за первое место на молодёжном чемпионате мира — 2025, в котором встречались сборные США и Финляндии. Встреча прошла в Оттаве на стадионе «Канадиен Тайр-центр» и закончилась победой национальной команды США в овертайме со счётом 4:3.

Победный гол в середине овертайма забил нападающий сборной США Тедди Стига. Примечательно, что этот гол стал для форварда первым на турнире. Через мгновения, как шайба побывала в воротах, хоккеисты и тренерский штаб американской сборной стали бурно праздновать победу, а игроки высыпали на лёд.

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Эта победа на молодёжном чемпионате мира для сборной США стала второй кряду и седьмой в истории.