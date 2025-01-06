Матвей Заседа рассказал, как отреагировал на обмен из «Авангарда» в «Витязь»

Нападающий «Витязя» Матвей Заседа рассказал, как отреагировал на обмен из «Авангарда» в подмосковный клуб.

— Как узнали о переходе?

— Переодевался на матч ВХЛ, но за полтора часа меня сняли с матча. Позвонили из руководства «Витязя», затем позвонил мой друг и агент Шуми Бабаев. Сказал: «Доказывай, в «Витязе» в тебя верят». С удовольствием принял этот вызов. Я уже был знаком с Павлом Николаевичем Десятковым, очень хотел лично с ним поработать. Рад этой возможности. Рад, что меня здесь ждали. Здесь от меня требуют максимальных результатов, и я сам хочу их достигать.

— Когда опускались в ВХЛ, не переживали, что вернуться обратно в КХЛ будет трудно?

— Переходить в новый коллектив всегда тяжело, плюс там немного разные системы. Но мы профессионалы, должны всегда делать свою работу на максимум. Всегда старался доказывать всё делом. А принимать решения и оценивать уже не моя работа. Я же должен доказывать, что достоин играть. В «Витязе» меня полностью поддерживают, и я хочу оправдать эту поддержку своими игрой и самоотдачей. Не хочется это терять, — сказал Заседа в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.