Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Матвей Заседа рассказал, как отреагировал на обмен из «Авангарда» в «Витязь»

Матвей Заседа рассказал, как отреагировал на обмен из «Авангарда» в «Витязь»
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Витязя» Матвей Заседа рассказал, как отреагировал на обмен из «Авангарда» в подмосковный клуб.

— Как узнали о переходе?
— Переодевался на матч ВХЛ, но за полтора часа меня сняли с матча. Позвонили из руководства «Витязя», затем позвонил мой друг и агент Шуми Бабаев. Сказал: «Доказывай, в «Витязе» в тебя верят». С удовольствием принял этот вызов. Я уже был знаком с Павлом Николаевичем Десятковым, очень хотел лично с ним поработать. Рад этой возможности. Рад, что меня здесь ждали. Здесь от меня требуют максимальных результатов, и я сам хочу их достигать.

— Когда опускались в ВХЛ, не переживали, что вернуться обратно в КХЛ будет трудно?
— Переходить в новый коллектив всегда тяжело, плюс там немного разные системы. Но мы профессионалы, должны всегда делать свою работу на максимум. Всегда старался доказывать всё делом. А принимать решения и оценивать уже не моя работа. Я же должен доказывать, что достоин играть. В «Витязе» меня полностью поддерживают, и я хочу оправдать эту поддержку своими игрой и самоотдачей. Не хочется это терять, — сказал Заседа в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

Полную версию интервью с Матвеем Заседой читайте на «Чемпионате»:
«Не знаю, почему не пошло в «Авангарде». Всё равно благодарен Омску». Интервью с Заседой
Эксклюзив
«Не знаю, почему не пошло в «Авангарде». Всё равно благодарен Омску». Интервью с Заседой
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android