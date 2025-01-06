Заседа: путь в «Авангарде» был коротким, но приятным. По игре мне нечего сказать

Нападающий «Витязя» Матвей Заседа оценил свою игру за «Авангард» в текущем сезоне.

— Надежды были в «Авангарде», и начали вы там неплохо. Что дальше пошло не так?

— Не знаю. Со мной не разговаривали после отправки в ВХЛ, прекрасно понимаю это. Но по игре – не знаю, мне нечего сказать. Всё равно благодарен «Авангарду» и тому, что мне дали в Омске. Этот путь пусть и был коротким, но для меня он получился очень приятным. Никакого негатива, только положительные эмоции от времени в «Авангарде».

— После смены руководства в «Авангарде» было ощущение, что тоже можете покинуть клуб?

— Лично мы не общались, внутренних ощущений не было. Просто выполнял свою работу, и всё, — сказал Заседа в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.