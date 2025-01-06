Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Заседа: путь в «Авангарде» был коротким, но приятным. По игре мне нечего сказать

Заседа: путь в «Авангарде» был коротким, но приятным. По игре мне нечего сказать
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Витязя» Матвей Заседа оценил свою игру за «Авангард» в текущем сезоне.

— Надежды были в «Авангарде», и начали вы там неплохо. Что дальше пошло не так?
— Не знаю. Со мной не разговаривали после отправки в ВХЛ, прекрасно понимаю это. Но по игре – не знаю, мне нечего сказать. Всё равно благодарен «Авангарду» и тому, что мне дали в Омске. Этот путь пусть и был коротким, но для меня он получился очень приятным. Никакого негатива, только положительные эмоции от времени в «Авангарде».

— После смены руководства в «Авангарде» было ощущение, что тоже можете покинуть клуб?
— Лично мы не общались, внутренних ощущений не было. Просто выполнял свою работу, и всё, — сказал Заседа в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

Полную версию интервью с Матвеем Заседой читайте на «Чемпионате»:
«Не знаю, почему не пошло в «Авангарде». Всё равно благодарен Омску». Интервью с Заседой
Эксклюзив
«Не знаю, почему не пошло в «Авангарде». Всё равно благодарен Омску». Интервью с Заседой
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android