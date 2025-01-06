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«Происходит именно то, чего я и хотел». Заседа — об обмене в «Витязь»

«Происходит именно то, чего я и хотел». Заседа — об обмене в «Витязь»
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Нападающий «Витязя» Матвей Заседа заявил, что рад переходу в подмосковную команду из «Авангарда».

— Насколько неожиданно было покинуть команду спустя полтора месяца после перехода?
— Конечно, это очень непросто, когда только приходишь в новый коллектив, а затем происходит такое. Не думаю, что хоть какому-нибудь игроку хочется менять клуб через полтора месяца. А я-то до ноября вообще не играл нигде. Перестраиваться тяжело. Но коллектив в «Витязе» принял очень хорошо, весь штаб помогает адаптироваться к команде. Все бытовые проблемы благодаря этому уходят на второй план, получается жить командой и хоккеем. Это здорово. Происходит именно то, чего я и хотел, — сказал Заседа в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

Полную версию интервью с Матвеем Заседой читайте на «Чемпионате»:
«Не знаю, почему не пошло в «Авангарде». Всё равно благодарен Омску». Интервью с Заседой
Эксклюзив
«Не знаю, почему не пошло в «Авангарде». Всё равно благодарен Омску». Интервью с Заседой
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