«Происходит именно то, чего я и хотел». Заседа — об обмене в «Витязь»

Нападающий «Витязя» Матвей Заседа заявил, что рад переходу в подмосковную команду из «Авангарда».

— Насколько неожиданно было покинуть команду спустя полтора месяца после перехода?

— Конечно, это очень непросто, когда только приходишь в новый коллектив, а затем происходит такое. Не думаю, что хоть какому-нибудь игроку хочется менять клуб через полтора месяца. А я-то до ноября вообще не играл нигде. Перестраиваться тяжело. Но коллектив в «Витязе» принял очень хорошо, весь штаб помогает адаптироваться к команде. Все бытовые проблемы благодаря этому уходят на второй план, получается жить командой и хоккеем. Это здорово. Происходит именно то, чего я и хотел, — сказал Заседа в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.