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Сборная США посвятила победу на МЧМ-2025 погибшему Джонни Годро

Сборная США посвятила победу на МЧМ-2025 погибшему Джонни Годро
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Завершился матч за первое место на молодёжном чемпионате мира — 2025, в котором встречались сборные США и Финляндии. Встреча прошла в Оттаве на стадионе «Канадиен Тайр-центр» и закончилась победой национальной команды США в овертайме со счётом 4:3.

Хоккеисты сборной США посвятили эту победу погибшему нападающему клубов НХЛ и американской сборной Джонни Годро. Игроки сделали совместное фото в раздевалке с игровой майкой Годро сборной США.

Фото: пресс-служба сборной США

Напомним, 30 августа Джонни Годро, которому был 31 год, и его брат Мэттью погибли в результате ДТП, передвигаясь на велосипедах. Они были сбиты водителем, который подозревается в том, что находился в состоянии алкогольного опьянения. В результате столкновения молодые люди скончались на месте. Ранее сообщалось, что подозреваемому может грозить до 20 лет тюрьмы.

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