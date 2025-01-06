Главный тренер СКА Роман Ротенберг сравнил журналистов с фашистами

Главный тренер СКА Роман Ротенберг выразил недовольство работой журналистов, которые ночью публикуют критические статьи в адрес петербургского клуба, и сравнил их действия с ночными атаками фашистов. После матча с «Витязем» (5:2) Ротенберг попросил журналиста высказать ему всю критику «в глаза».

«Обычно мы с вами общаемся на пресс-конференции, а потом вы пишете статью – на следующий день или ночью. Ну, не вы лично, вообще журналисты. Лучше давайте в глаза общаться. Если какая-то есть критика, давайте в глаза. А то потом выходит статья… Я про питерские издания, кстати, говорю. Особенно в Питере, когда выходят такие, знаете, исподтишка удары. Давайте лучше в глаза. Если есть какая-то конструктивная критика, давайте тогда сразу это обсудим. Лучше ругайте нас. Будем лучше играть. Но в глаза лучше ругайте.

Я даже просил наших коллег ночью мониторить прессу. Обычно вы в пять утра выпускаете исподтишка. Знаете, как в военной науке: когда нужно атаковать – ночью. Как фашисты атаковали, они же ночью атакуют. Но надо как-то днём и всё-таки в глаза. Лучше в глаза. Мы на пресс-конференции. Вот у нас критикуют ночью, давайте средь бела дня», — цитирует Ротенберга пресс-служба СКА.

СКА одержал 800-ю победу в Континентальной хоккейной лиге, обыграв подмосковный «Витязь» (5:2). СКА выступает в КХЛ с сезона-2008/2009. Дважды клуб завоевал Кубок Гагарина — в сезоне-2014/2015 и 2016/2017. В текущем чемпионате СКА занимает четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ.