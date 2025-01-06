Известный тренер Андрей Назаров высказал мнение о борьбе команд КХЛ за попадание в зону плей-офф.

«Обмены и переходы в КХЛ прошли успешно, дедлайн получился ярким, все хоккеисты влились в свои новые команды. Борьба за попадание в восьмёрки сильнейших на Западе и Востоке продолжается. Хотя в целом уже понятно, кто на 90% попадёт в плей-офф. Осталось определить плюс-минус одно место. Но интрига сохраняется, тем интереснее, будем следить. Нас ждёт напряжённая концовка регулярного чемпионата.

Мы живём в непростое время, наши недоброжелатели в очередной раз пытаются посеять панику и хаос, но пока мы видим, что всё происходит зеркально: паника и хаос наблюдаются у них. Мы обязательно пройдём этот путь плечом к плечу единой семьёй. Победа будет за нами», – сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.