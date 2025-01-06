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«Когда шайба отлетала от стекла, надеялся уже на это». Игрок СКА о необычном голе «Витязю»

«Когда шайба отлетала от стекла, надеялся уже на это». Игрок СКА о необычном голе «Витязю»
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Нападающий СКА Григорий Кузьмин оценил свой гол в ворота «Витязя» (5:2) в своём первом матче после возвращения от травмы.

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 января 2025, воскресенье. 17:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
5 : 2
Витязь
Московская область
0:1 Готье (Рой, Макеев) – 00:24 (5x5)     0:2 Чехович (Бучельников, Стюарт) – 09:45 (5x5)     1:2 Бардаков (Демидов) – 13:13 (5x5)     2:2 Акользин (Григоренко, Хайруллин) – 21:16 (5x5)     3:2 Кузьмин (Толчинский, Короткий) – 31:26 (5x5)     4:2 Демидов (Плотников) – 32:50 (5x5)     5:2 Акользин – 46:49 (5x4)    

— Как скамейка реагировала на 0:2 к середине третьего периода?
— Мало приятного было в эти моменты. Ребята на самом деле неплохо начали в плане контроля шайбы и движения. Делали всё так, как мы до этого обговаривали в раздевалке. Не могу сказать, что провели плохое начало, просто неудачно пропустили две-три атаки. Шайба, скажем так, не туда пошла.

— Расскажите про свой гол. Что произошло в том эпизоде с вашей точки зрения?
— Когда мне от Серёжи [Толчинского] шайба пришла, у меня не так много времени было. Пересматривал момент – сзади меня игрок соперника уже собирался поднять мне клюшку. Если бы тогда не бросил, не то что гола бы не было, могли и вовсе получить контратаку. Хорошо, что закончилось так, как закончилось.

— Самая необычная шайба в карьере?
— Думаю, да. Когда шайба отлетала от стекла, надеялся уже на этот исход, – сказал Кузьмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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