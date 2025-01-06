«Когда шайба отлетала от стекла, надеялся уже на это». Игрок СКА о необычном голе «Витязю»

Нападающий СКА Григорий Кузьмин оценил свой гол в ворота «Витязя» (5:2) в своём первом матче после возвращения от травмы.
— Как скамейка реагировала на 0:2 к середине третьего периода?
— Мало приятного было в эти моменты. Ребята на самом деле неплохо начали в плане контроля шайбы и движения. Делали всё так, как мы до этого обговаривали в раздевалке. Не могу сказать, что провели плохое начало, просто неудачно пропустили две-три атаки. Шайба, скажем так, не туда пошла.
— Расскажите про свой гол. Что произошло в том эпизоде с вашей точки зрения?
— Когда мне от Серёжи [Толчинского] шайба пришла, у меня не так много времени было. Пересматривал момент – сзади меня игрок соперника уже собирался поднять мне клюшку. Если бы тогда не бросил, не то что гола бы не было, могли и вовсе получить контратаку. Хорошо, что закончилось так, как закончилось.
— Самая необычная шайба в карьере?
— Думаю, да. Когда шайба отлетала от стекла, надеялся уже на этот исход, – сказал Кузьмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
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