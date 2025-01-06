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«Даже у Макдэвида бывают матчи без очков. Мы же не роботы». Форвард СКА — о Толчинском

«Даже у Макдэвида бывают матчи без очков. Мы же не роботы». Форвард СКА — о Толчинском
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Нападающий СКА Григорий Кузьмин оценил текущий сезон в исполнении одноклубника Сергея Толчинского.

— Ваша тройка с Матвеем Коротким и Сергеем Толчинским смотрелась неплохо. Как оцените взаимодействие с ними?
— В сезоне не так много совместных тренировок можно провести. Разбирали свои способности, кто что может дать, договорились и пошли. Провели одну тренировку вместе, сплотились. Считаю, у нас неплохо получилось.

— У Сергея Толчинского не самый простой сезон. Со стороны видно, что он переживает?
— У каждого хоккеиста бывает непростой период. Даже у Макдэвида бывают матчи без очков. Мы же всё-таки люди, а не роботы. Серёжа – молодец. Может, он и не так много очков набирает, но он помогает команде в борьбе, при выходе из зоны. Это же тоже кто-то должен делать. И Матвей, и я этим тоже занимаемся. Благодаря этому сегодня наша тройка и смогла забить, – сказал Кузьмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

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