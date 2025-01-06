Ватрано подписал с «Анахаймом» новый контракт с денежными выплатами до 2045 года

Нападающий Фрэнк Ватрано продлил контракт с «Анахаймом» на три года на общую сумму $ 18 млн. $ 9 млн из этого контракта будут выплачиваться игроку с 2035 по 2045 год по $ 900 тыс. в год. Инсайдер НХЛ Пьер Лебрюн объяснил, как подобный контракт может быть выгоден клубу и игроку.

«Ватрано будет получать $ 3 млн в год как базовую зарплату, а оставшиеся $ 9 млн — в виде отложенных выплат. Начиная с 2035 года он будет получать по $ 900 тыс. ежегодно на протяжении 10 лет. Его план — проживать за пределами Калифорнии на момент выхода на пенсию, чтобы избежать её налоговой системы.

Для клуба такой способ выплат также выгоден: за счёт отложенных платежей форвард будет занимать под потолком зарплат всего $ 4,57 млн вместо $ 6 млн. Это необычный способ как для команды, так и для игрока снизить высокие налоги в Калифорнии. Возможно, это также послужит примером для других игроков в будущем, как решать подобные вопросы», — цитирует Лебрюна TSN.