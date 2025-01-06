«Металлург» одержал волевую победу над «Ак Барсом» и стал победителем 3-го тура «КХЛ 3х3»

Сегодня, 6 января, завершился 3-й тур турнира КХЛ в формате 3х3. В последний игровой день тура прошли три матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игр.

В суперигре встретились «Ак Барс» и «Металлург». Магнитогорский клуб отыгрался по ходу матча и вырвал победу по буллитам. Таким образом, «Металлург» выиграл два из прошедших трёх туров турнира КХЛ в формате 3х3.

Напомним, в рамках турнира всего пройдёт 24 тура, последний закончится 29 июня 2025-го. В каждом туре будет по 12 матчей + суперигра между первой и второй командой, которые сразятся за денежный приз в 1 млн рублей. Формат площадки 18 на 34 метра. Команды играют три периода по семь минут. 4-й тур начнётся 9 января.

Первыми участниками турнира были выбраны клубы КХЛ — «Авангард», «Ак Барс», «Барыс», «Металлург» Мг, «Салават Юлаев», «Динамо» Минск, «Трактор», «Сибирь», которые были разделены на два дивизиона.