«Металлург» одержал волевую победу над «Ак Барсом» и стал победителем 3-го тура «КХЛ 3х3»

Сегодня, 6 января, завершился 3-й тур турнира КХЛ в формате 3х3. В последний игровой день тура прошли три матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игр.
В суперигре встретились «Ак Барс» и «Металлург». Магнитогорский клуб отыгрался по ходу матча и вырвал победу по буллитам. Таким образом, «Металлург» выиграл два из прошедших трёх туров турнира КХЛ в формате 3х3.
Напомним, в рамках турнира всего пройдёт 24 тура, последний закончится 29 июня 2025-го. В каждом туре будет по 12 матчей + суперигра между первой и второй командой, которые сразятся за денежный приз в 1 млн рублей. Формат площадки 18 на 34 метра. Команды играют три периода по семь минут. 4-й тур начнётся 9 января.
Первыми участниками турнира были выбраны клубы КХЛ — «Авангард», «Ак Барс», «Барыс», «Металлург» Мг, «Салават Юлаев», «Динамо» Минск, «Трактор», «Сибирь», которые были разделены на два дивизиона.
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