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«Металлург» одержал волевую победу над «Ак Барсом» и стал победителем 3-го тура «КХЛ 3х3»

«Металлург» одержал волевую победу над «Ак Барсом» и стал победителем 3-го тура «КХЛ 3х3»
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Сегодня, 6 января, завершился 3-й тур турнира КХЛ в формате 3х3. В последний игровой день тура прошли три матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игр.

Чемпионат КХЛ 3х3 . КХЛ 3х3. 3-й тур
06 января 2025, понедельник. 10:00 МСК
Барыс
Астана
Окончен
3 : 5
Ак Барс
Казань
0:1 Орлов (Шляхтов) – 04:38 (3x3)     0:2 Орлов (Илья Иванов) – 05:09 (3x3)     0:3 Муравьёв (Орлов) – 06:08 (3x3)     0:4 Муравьёв (Ахметзянов) – 06:39 (3x3)     1:4 Китаров – 06:57     2:4 Макеев (Филиппенко) – 11:47 (3x3)     3:4 Пушкарёв – 14:35 (3x3)     3:5 Орлов – 16:24 (3x3)    
Чемпионат КХЛ 3х3 . КХЛ 3х3. 3-й тур
06 января 2025, понедельник. 10:50 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
4 : 5
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Марченков (Харькин) – 00:46 (3x3)     0:2 Варфоломеев (Чурляев) – 06:08 (3x3)     0:3 Олейников – 07:53     1:3 Бородкин – 10:02 (3x3)     2:3 Шафигулин – 11:15     3:3 Несветаев (Шафигулин) – 11:35 (3x3)     3:4 Варфоломеев (Олейников) – 13:10 (3x3)     4:4 Несветаев (Бородкин) – 16:26 (3x3)     4:5 Гончар (Варфоломеев) – 19:50 (3x3)    

В суперигре встретились «Ак Барс» и «Металлург». Магнитогорский клуб отыгрался по ходу матча и вырвал победу по буллитам. Таким образом, «Металлург» выиграл два из прошедших трёх туров турнира КХЛ в формате 3х3.

Чемпионат КХЛ 3х3 . Суперигра
06 января 2025, понедельник. 11:45 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
1 : 2
Б
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Ахметзянов (Шляхтов) – 09:01 (3x3)     1:1 Шмелёв – 16:55     1:2 Шмелёв – 21:00    

Напомним, в рамках турнира всего пройдёт 24 тура, последний закончится 29 июня 2025-го. В каждом туре будет по 12 матчей + суперигра между первой и второй командой, которые сразятся за денежный приз в 1 млн рублей. Формат площадки 18 на 34 метра. Команды играют три периода по семь минут. 4-й тур начнётся 9 января.

Первыми участниками турнира были выбраны клубы КХЛ — «Авангард», «Ак Барс», «Барыс», «Металлург» Мг, «Салават Юлаев», «Динамо» Минск, «Трактор», «Сибирь», которые были разделены на два дивизиона.

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