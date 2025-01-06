КХЛ определила лучших игроков 17-й недели сезона-2024/2025

Комиссия по определению лучших хоккеистов определила лауреатов 17-й недели Фонбет Чемпионата КХЛ в четырёх номинациях.

Лучшим вратарём впервые в карьере признан Александр Трушков («Лада»), одержавший одну победу в трёх матчах недели с коэффициентом надёжности 1,31 и 95,35% отражённых бросков. В матче с «Барысом» (5:0) голкипер впервые в КХЛ оформил шат-аут.

Лучшим защитником признан Даниил Пыленков («Динамо» Москва), набравший 4 (3+1) очка в двух матчах недели с показателем полезности «+5».

Лучшим нападающим и лучшим новичком признан Иван Демидов (СКА), набравший 5 (3+2) очков в двух матчах недели с показателем полезности «+3».