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«Ак Барс» — «Авангард»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 17:00 мск

«Ак Барс» — «Авангард»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 17:00 мск
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Сегодня, 6 января, в Казани на стадионе «Татнефть-Арена» пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Ак Барсом» и «Авангардом». Встреча начнётся в 17:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 января 2025, понедельник. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
Не начался
Авангард
Омск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Это будет вторая встреча между командами из четырёх запланированных в текущем сезоне. В первом матче на старте сезона победу одержал «Авангард» со счётом 4:1.

На данный момент «Ак Барс» после 39 матчей занимает третье место в таблице Восточной конференции КХЛ. «Авангард» после 40 матчей занимает седьмое место в таблице Востока Континентальной хоккейной лиги.

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