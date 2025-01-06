«Ак Барс» — «Авангард»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 17:00 мск

Сегодня, 6 января, в Казани на стадионе «Татнефть-Арена» пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Ак Барсом» и «Авангардом». Встреча начнётся в 17:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 06 января 2025, понедельник. 17:00 МСК Ак Барс Казань Не начался Авангард Омск Кто победит в основное время? П1 X П2

Это будет вторая встреча между командами из четырёх запланированных в текущем сезоне. В первом матче на старте сезона победу одержал «Авангард» со счётом 4:1.

На данный момент «Ак Барс» после 39 матчей занимает третье место в таблице Восточной конференции КХЛ. «Авангард» после 40 матчей занимает седьмое место в таблице Востока Континентальной хоккейной лиги.