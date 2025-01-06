Шаров рассказал, почему решил покинуть «Салават Юлаев» и перейти в «Автомобилист»

Нападающий «Автомобилиста» Александр Шаров прокомментировал свой переход в екатеринбургский клуб из уфимского «Салавата Юлаева». В дедлайн хоккеист расторг контракт с уфимским клубом по обоюдному соглашению.

— Появлялась информация, что вы сами просили обмена из «Салавата Юлаева».

— Я скажу, что это была обоюдная история.

— Не хватало игрового времени, тренерского доверия?

— Всё в совокупности. Я понимал, что там на меня не рассчитывают так, как мне бы хотелось. Поэтому и получилось обоюдно.

— Какие у вас останутся воспоминания от игры в Уфе?

— Провёл там лучший сезон вообще в карьере, если говорить про результативность. Моментами было сложно, но это был огромный опыт. Сейчас только положительные впечатления от «Автомобилиста». Это новая страница в моей карьере, и хочется приносить команде больше пользы, больше забивать, отдавать и выигрывать, — цитирует Шарова «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне КХЛ на счету Шарова 20 (8+12) очков в 37 матчах за «Салават Юлаев» при показателе полезности «-3». За «Автомобилист» форвард провёл три матча и отметился двумя результативными передачами.