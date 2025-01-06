НХЛ представила две сборные лучших игроков «Анахайма» в XXI веке

С наступлением 2025 года НХЛ представляет команды XXI века для каждой из 32 франшиз лиги. Каждый клуб будет представлен первой и второй командой из шести игроков — трёх нападающих, двух защитников и одного вратаря, — которые играли за франшизу после 1 января 2000 года. Первая и вторая команды были выбраны медиа и журналистами, которые освещали соответствующие команды, в дополнение к выбранным бывшим игрокам.

Шесть игроков, выбранных в каждую первую команду, будут включены в бюллетень для составления команды XXI века НХЛ, которая будет выбрана путём голосования болельщиков. Голосования болельщиков начнётся в феврале.

В первую команду лучших игроков «Анахайма» в XXI веке попали: нападающие Кори Перри, Райан Гецлаф и Теэму Селянне, защитники Кэм Фаулер и Скотт Нидермайер, вратарь Жан-Себастьян Жигер.

Во вторую команду «Дакс» попали: нападающие Пол Кария, Бобби Райан и Якоб Сильверберг, защитники Франсуа Бошемен и Крис Пронгер, вратарь Джон Гибсон.

Первая команда «Анахайма» Фото: НХЛ