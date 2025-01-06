Канадский форвард Дилан Сикура рассказал, как он узнал об обмене в московское «Динамо»

Нападающий Дилан Сикура рассказал, как он узнал об обмене в московское «Динамо» из «Трактора» и поделился эмоциями от перехода в стан бело-голубых.

«Всё произошло на последних минутах трансферного окна. Мы были в Казани, и поступил звонок от моего агента после 11 вечера. У меня в контракте был запрет на обмен, так что всё зависело от меня. Когда я услышал, что «Динамо» во мне заинтересовано, я решил использовать эту возможность — это было одним из мест, где я хотел бы быть. До перехода я слышал о клубе только хорошее — отличная организация, много хороших игроков. Я слышал, что против команды сложно играть. Я был очень рад использовать эту возможность.

У меня произошли быстрые и резкие перемены в жизни, но я действительно рад оказаться здесь. Это масштабная организация мирового уровня. Как я уже сказал, было несколько весомых причин, чтобы перебраться сюда. Думаю, каждый игрок хотел бы побывать и сыграть в Москве», — цитирует Сикуру пресс-служба московского клуба.

Для 29-летнего Сикуры этот сезон стал первым в Континентальной хоккейной лиге. В 30 матчах он набрал 17 (5+12) очков. В НХЛ на его счету 60 встреч за «Чикаго», «Вегас» и «Колорадо» и 17 набранных очков.