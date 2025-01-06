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Замула: Тортореллу все уважают в раздевалке, он говорит всё прямо в лицо

Замула: Тортореллу все уважают в раздевалке, он говорит всё прямо в лицо
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Защитник «Филадельфии» Егор Замула высказался о работе с главным тренером «Флайерз» Джоном Тортореллой и заявил, что опытный наставник пользуется большим уважением у игроков команды за свою особенность говорить правду в лицо.

«Все уважают его в раздевалке, потому что он скажет вам всё прямо в лицо, перед всей командой. Он всегда честен и может доказать свою правоту, подтвердив её видеозаписями. Его девиз: «Я лучше буду честен с вами, чем позволю вам держать на меня обиду». Он может перейти на личности, если кто-то плохо играет.

Он может специально давить на игрока, чтобы посмотреть на его реакцию и поднять уровень игры. Со мной уже было подобное, мне это помогло забить гол. Может наорать, а после хорошей смены подойти, извиниться и похвалить. Он говорит только по делу, потому что он очень опытный и хорошо знает эту лигу», – цитирует Замулу RG.

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