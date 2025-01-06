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Доминик Гашек эмоционально поздравил сборную Чехии с бронзовыми медалями МЧМ-2025

Доминик Гашек эмоционально поздравил сборную Чехии с бронзовыми медалями МЧМ-2025
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Легендарный экс-вратарь сборной Чехии Доминик Гашек опубликовал пост в социальных сетях, в котором поздравил национальную команду своей страны с завоеванием бронзовых медалей на завершившемся в Оттаве Молодёжном чемпионате мира по хоккею.

«Большие поздравления!!! Поздравляю всех причастных!!! Три медали подряд!» — написал Гашек, добавив несколько ликующих эмодзи.

Отметим, что молодёжная сборная Чехии восходит на пьедестал уже третий чемпионат мира подряд. За этот период чешская команда выиграла две бронзы и одно серебро. В матче за третье место МЧМ-2025 чехи нанесли поражение команде Швеции (3:2 Б).

Напомним, в последние годы Доминик Гашек чаще появляется в СМИ как явный сторонник отстранения российских спортсменов от международных турниров. Он лично обращался к нескольким крупным спортивным организациям мира с требованием занять более жёсткую позицию по россиянам.

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